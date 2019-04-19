Москва, 19 апреля, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Россия готова оказать содействие Франции в установлении причины пожара в соборе Парижской Богоматери. Об этом 19 апреля заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на встрече с послом Франции в Москве Сильви Берманн.

Иван Шилов ИА REGNUM Собор Парижской богоматери в огне

«В случае необходимости МЧС готово направить в Париж своих специалистов с необходимым оборудованием для оказания содействия в установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора», — приводит слова министра пресс-служба МЧС.

Сообщается, что Зиничев в ходе встречи выразил послу сочувствие в связи с трагическими последствиями пожара, отметив, что Нотр-Дам является «одним из величайших символов всемирного культурного и духовного наследия».

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