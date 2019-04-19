Москва, 19 апреля, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Законопроект о внесении изменений в Федеральные законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» своевременный и адекватный глобальным тенденциям, считает директор Института развития интернета Сергей Петров. Об этом он заявил 19 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что профильный комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству поддержал законопроект об устойчивом Рунете.

West Point — The U.S. Military Academy, flickr.com На страже кибербезопасности

«Тема резонансная и в последнее время обсуждалась неоднократно, — сказал Петров. — При этом в конструктивном диалоге эксперты по большей части поддерживают этот законопроект. Поскольку он, безусловно, является своевременным и адекватным и следует глобальному тренду и появившейся практике развития аналогичного законодательства в других странах».

При этом эксперт отметил, что в рамках общественного обсуждения отдельные СМИ в погоне за яркими заголовками и кликбейтами сместили акценты, хотя сам закон нацелен на устойчивый Рунет, поскольку создаётся резервная дублирующая инфраструктура, обеспечивается резервирование корневых серверов, которые необходимы для стабильной и устойчивой работы интернета.

«А отечественное шифрование, которое будет использовано параллельно с уже действующими системами, сможет в случае сбоев или отключения от зарубежных сертификатов продолжить функционировать, — сказал Петров. — Вы прекрасно понимаете, что интернет сейчас имеет слишком большое значение не только в бытовом плане — мы все ежедневно сталкиваемся с большим количеством сервисов, работающих в цифровой среде. На цифровой среде работает множество систем, которые непосредственно обеспечивают целые индустриальные направления. Поэтому от того, насколько стабильно будет работать инфраструктурная система в случае внешних воздействий, зависит функциональность многих и многих жизненно важных сервисов».

Напомним, как сообщалось ранее, комитет Совета Федерации России по конституционному законодательству поддержал 19 апреля законопроект об устойчивом Рунете и рекомендовал Верхней палате одобрить его на заседании, которое состоится 22 апреля.

Также отметим, как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Госдумы РФ Олега Шеина («Справедливая Россия»), принятие данного законопроекта сопряжено с определёнными рисками.

«…При принятии такого решения о централизованной системе управления в стране рискует централизованно медным тазом накрыться вся российская экономика и промышленность при национальных сбоях, которые в том году мы наблюдали, повторю ещё раз, в рамках истории с Telegram», — сказал Шеин.