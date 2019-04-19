Санкт-Петербург, 19 апреля, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Стоки петербургского аэропорта «Пулково» будут переключены из канала Новый, впадающего в реку Новая, в систему городской канализации. Это должно предотвратить отравление реки опасными водами, содержащими антиобледенительную жидкость, которой обрабатывают воздушные суда перед взлётом.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Как сообщили 19 апреля в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом, завершаются работы по переключению выпусков поверхностных сточных вод из канала Новый (Сбросной) в систему канализации «Водоканала Санкт-Петербурга».

«Для завершения мероприятий ВВСС требуется совершить прокладку трубопровода и установить дополнительную насосную станцию. Работы планируется завершить до 1 августа 2019 года», — уточнили в «Пулково».

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Ранее ВВСС было признано виновным в несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с экологически опасными веществами. Из-за стоков, содержащих этиленгликоль, в реке Новой в 2017—2018 годах погибла флора и фауна, у воды появился неприятный запах. Сумма ущерба, нанесенного природе, оценивалась Росприроднадзором в сумму более 160 млн рублей.

Как заявляют сегодня в компании ВВСС, переключение стоков обеспечит возможность последующей очистки реки Новой. Вместе с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга компания разрабатывает план мероприятий по улучшению состояния пострадавшей реки.

В управляющей компании отмечают, что уже предприняли комплекс мер для повышения эффективности сбора остатков противообледенительной жидкости после обработки самолетов.

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В «Пулково» напоминают, что противообледенительная обработка воздушных судов является обязательным требованием безопасности полетов. Она проводится только на местах стоянок, оснащенных подземными резервуарами для сбора противообледенительной жидкости (ПОЖ). Аэропорт закупил специальные аэродромные пылесосы для сбора остатков ПОЖ после обработки самолетов, которые также сливаются в резервуары. Из резервуаров жидкость откачивается и отправляется на переработку.

С помощью специалистов «Водоканала Санкт-Петербурга» определены конструктивные и технологические изменения для улучшения эффективности работы очистных сооружениях аэропорта, идут испытания пилотной установки с поэтапным контролем эффективности очистки стоков.

Одновременно в «Пулково» подчеркивают, что в реку новая попадают стоки не только аэропорта, но и еще более десяти сельскохозяйственных, химических и промышленных предприятий, а также продукты разложения свалки на Волхонском шоссе.

«Таким образом, невозможно однозначно определить источник запаха и причины процессов в реке без ее комплексного экспертного исследования», — настаивают в международном аэропорту Санкт-Петербурга.