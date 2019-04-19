Челябинск, 19 апреля, 2019, 16:58 — ИА Регнум. В Челябинске новые автобусы на газомоторном топливе появятся уже до конца 2019 года. Об этом на первом экологическом форуме «Единой России» «Чистая страна» заявил врио губернатора Алексей Текслер.

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Он отметил, что для снижения в крупных городах Челябинской области нагрузки на атмосферный воздух предстоит работа по разгрузке транспортных артерий. Также важно перевести общественный транспорт на газомоторное топливо и развивать электротранспорт.

Текслер отметил, что обновление автобусного парка будет продолжено и в 2020 году. Кроме того, руководству города и экономическому блоку регионального правительства он поручил подготовить предложения по развитию электротранспорта в столице Южного Урала.

Напомним, экологический форум прошёл в Челябинске сегодня, 19 апреля. На нём Текслер заявил о разработке программы развития общественного транспорта в городах региона. По планам, в ней будет сделать упор на развитие транспорта на газомоторном топливе и на электротранспорт. В частности, это касается Магнитогорска и Челябинска.