Чита, 19 апреля, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Руководитель следственного управления СКР по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственные проверки по информации об уничтожении жилых домов в результате пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в региональном СУ СКР.

Цитата из х∕ф «Пожарный». Реж. Чарли Чаплин. 1916. США Кнопка пожарной тревоги

Уточняется, что 19 апреля в местных массмедиа появилась информация о том, что в Балейском и Ононском районах Забайкалья ландшафтные пожары перешли на населённые пункты, уничтожив жилые дома.

Согласно распространяемой информации, в Балейском районе уничтожены семь домов в селе Унда, а также два дома в городе Балее. В Ононском районе сгорело 34 жилых дома. Жертв среди населения нет.

Следователи приступили к работе. Они намерены провести осмотры мест происшествий в населённых пунктах, пострадавших в результате пожаров. Также будут опрошены жители и должностные лица.

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным властей Забайкалья, крупные пожары действуют в южных районах края. Ситуацию усугубляет сильный ветер. Власти обещают оказать помощь населению, чьё имущество пострадало в результате пожаров.

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