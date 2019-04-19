Чебоксары, 19 апреля, 2019, 16:46 — ИА Регнум. В Алатыре и Алатырском районе Чувашии в связи с увеличением числа пожаров введён введен особый противопожарный режим. Соответствующие постановления подписали главы администраций муниципальных образований, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Чувашия

В соответствии с постановлениями органов местного самоуправления на территориях Алатыря и Алатырского района во время действия особого противопожарного режима запрещены разведение костров и сжигание мусора в парках, вблизи жилых домов, на садовых и дачных участках, а также землях, примыкающих к лесным массивам и сельскохозяйственным угодьям. Ограничения будут действовать до особого распоряжения об их отмене.

Решения приняты из-за увеличения количества пожаров и «в целях понижения уровня пожарной опасности, предотвращения возникновения крупных природных и техногенных пожаров, повышения ответственности граждан за нарушение требований пожарной безопасности, предупреждения пожаров и гибели».

17 апреля в Алатырском районе выгорело 23 гектара. Причина — неосторожное обращение с огнём, пишут «Алатырские вести». Огонь быстро распространялся в сторону Дендрологического парка, поселка Борки, села Алтышево и дачного кооператива «Заречье». Всего с начала пожароопасного сезона в Алатыре произошло восемь возгораний сухой травы и мусора, в Алатарском районе — девять.

По данным спасателей, 18 апреля в Чувашии зарегистрировано 11 случаев возгорания сухой травы в Алатыре и Алатырском, Чебоксарском, Порецком, Моргушском, Шумерлинском, Ядринском и Цивильском районах. Напомним, 18 апреля в Кшаушском сельском поселении Чебоксарского района произошёл крупный пожар: на двух полях сгорело около 15 га сухой травы. Здесь с осени не была убрана люцерна, которая за это время затвердела и превратилась в «горючий материал». Предварительная причина пожара — поджог.

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«Жителям рекомендуется своевременно очищать территорию от сухой травы и горючего мусора, не допускать разведения открытого огня на участках, соблюдать осторожность при курении. Необходимо следить за тем, чтобы к строениям мог быть обеспечен свободный проезд пожарной техники. Кроме того, важно оборудовать свой дом первичными средствами пожаротушения», — напоминают в администрации Алатырского района.