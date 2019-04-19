Киев, 19 апреля, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский и его команда «готовят Украине судьбу Малороссии». Об этом 19 апреля заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая со сцены на Майдане независимости в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Сейчас из заявлений моего оппонента и после презентации его команды все чаще, к сожалению, прорисовывается образ Малороссии. Сегодня нашей с вами Украине грозит реванш, который может отбросить все государство в прошлое. Нам предлагают политические и социальные эксперименты, чтобы украинцы были как замороженные телевизионными шоу, отказались от идей свободы, достоинства и европейского будущего, за которые люди гибли здесь, на этом святом для каждого украинца месте, ровно пять лет назад», — напомнил Порошенко.

При этом президент отметил, что Зеленского поддержали экс-премьер Николай Азаров, депутат Госдумы РФ, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и глава КПРФ Геннадий Зюганов.

«Еще очень настораживают слова поддержки в адрес Зеленского, которые сейчас постоянно звучат из Москвы, как от наших эмигрантов, типа Азарова и бывших «регионалов», так и от Жириновского, Зюганова, российских пропагандистских каналов. Это и есть тот геополитический выбор, то измерение реванша, которое сегодня предлагается Украине, чтобы остановить Украину на нашем пути в объединенную Европу, и вернуть наше государство и наш народ в имперское стойло», — считает Порошенко.

По его словам, президент России Владимир Путин заинтересован в том, чтобы Украину возглавил неподготовленный и слабый президент.

«Мы уважаем выбор других. Мы не считаем нашего оппонента агентом Кремля, категорически нет. Но мы твердо верим, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте-новичке, что позволит Кремлю взять Украину под контроль. Путин мечтает о хаосе, о нестабильности после президентских выборов. Путин мечтает о формировании нового большинства в Верховной Раде, которое поставит тормоз на нашем пути в ЕС и НАТО. Мы точно не позволим ему это сделать… Чем слабее президент Украины, тем сильнее президент России. Тем больше возможностей у Путина реализовать свои планы относительно Украины», — подчеркнул Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее беглый экс-премьер Украины Николай Азаров выступил с обращением к украинцам, в котором призвал голосовать на выборах «за нового человека Зеленского». Также Зеленского поддержали лидер фракции ЛДПР Жириновский и глава КПРФ Зюганов.

«Попытка вместе с немцами снова посадить на престол Порошенко — самое позорное явление в жизни планеты. Она обречена на провал», — сказал Зюганов, комментируя победу Зеленского в первом туре президентских выборов.