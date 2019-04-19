Киев, 19 апреля, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что он и его сторонники знают «точную ставку» на президентских выборах, второй тур которых состоится 21 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Об этом действующий глава государства заявил на митинге своих сторонников на Майдане перед дебатами на НСК «Олимпийский», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы раскроем им глаза. Это не выбор между Зе и Порошенко, как кому-то кажется. Мы с вами знаем точную ставку на этих выборах — продолжит Украина свой путь в ЕС и НАТО, или опять все будет спущено на тормозах… Еще один чрезвычайно важный вопрос — допустят ли украинцы реванш, способны ли мы противостоять попыткам Кремля вновь покорить Украину и сделать ее если не частью, то сателлитом Российской империи», — сказал, в частности, Порошенко.

Также он заявил, что Владимир Зеленский «понятия не имеет ни об экономике, ни о международной сфере, ни об армии».

Отметим, что после небольшой речи Порошенко с женой и доверенными лицами на выборах отправился во главе колонны на НСК «Олимпийский».

ИА REGNUM напоминает, что дебаты кандидатов в президенты Украины начнутся в 19:00 по местному времени и продлятся ориентировочно 2 часа.