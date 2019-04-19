Рим, 19 апреля, 2019, 16:38 — ИА Регнум. В течение года с апреля 2018 по апреля 2019 года средняя стоимость бензина на АЗС Италии выросла на 4,8%, сообщает Il Messaggero в пятницу, 19 апреля со ссылкой на экспертные данные Codacons.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Стоимость дизеля за тот же период выросла на 7%.

Средняя стоимость литра бензина на АЗС Италии в настоящее время составляет около 1,75 евро (около 125 рублей). Для того чтобы заправить полный бак, водители в среднем тратят на 4 евро (около 290 рублей) больше, чем год назад.