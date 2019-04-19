Москва, 19 апреля, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Министерство спорта России признало видеоигры жанра «файтинг» официальной дисциплиной компьютерного спорта. Соответствующая поправка внесена во Всероссийской реестр видов спорта.

Цитата из мф Симпсоны. 2019. США Киберспортсмены

Файтинг стал одной из официальных дисциплин компьютерного спорта наравне с другими пятью жанрами видеоигр: «Боевая арена», «Соревновательные головоломки», «Стратегия в реальном времени», «Технический симулятор» и «Спортивный симулятор». Все они стали частью Всероссийского реестра видов спорта по инициативе Федерации компьютерного спорта России.

«Внесение в реестр видов спорта файтингов стало важным шагом в институционализации российского киберспорта», — заявил президент ФКС России Дмитрий Смит.

Файтинг — жанр видеоигр, в котором два персонажа сражаются врукопашную (реже при помощи холодного или огнестрельного оружия) на замкнутых аренах. Наиболее популярные представители жанра: Mortal Kombat, Tekken, Soul Calibur, Guilty Gear и др.

Напомним, что ранее состоялась жеребьёвка основного этапа чемпионата России по компьютерному спорту — 2019. Матчи основного этапа (в который входят групповой этап и стадия single elimination) пройдут с 20 апреля по 12 мая по двум дисциплинам: Dota 2, Clash Royale. Одновременно с ними пройдут соревнования по CS: GO.