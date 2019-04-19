Киев, 19 апреля, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Зрителям дебатов кандидатов в президенты Украины не позволят пронести на мероприятие предметы, которые могут быть использованы как оружие. Об этом 19 апреля сообщил на брифинге пресс-секретарь МВД Артём Шевченко.

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«Ни оружия, ни предметов, которые могут быть использованы как оружие, никаких вещей, которые легальны, которые можно купить, но которые могут быть использованы для нанесения вреда себе или окружающим», — приводит его слова УНН.

Представитель МВД уточнил, что под запрет попадут, в частности, газовые баллончики, петарды, файеры, ножи, а также «метательные предметы — яйца, овощи, фрукты».

«Всё это будет на входах в здание изыматься», — сказал Шевченко, порекомендовав гражданам «приходить налегке».

Как передавало ИА REGNUM, дебаты кандидатов в президенты Украины, актёра и шоумена Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко, состоятся сегодня вечером на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Второй тур президентских выборов на Украине назначен на предстоящее воскресенье, 21 апреля.