Киев, 19 апреля, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Разделение зрителей, которые посетят дебаты кандидатов в президенты Украины на стадионе НСК «Олимпийский», на две группы — «За Порошенко» и «За Зеленского» — нарушает Конституцию, заявил сегодня, 19 апреля, политический эксперт Дмитрий Раимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Украины

Со ссылкой на свои источники политтехнолог утверждает, что обеспечивающие мероприятие сотрудники планируют спрашивать зрителей «за кого ты?», и в соответствии с этим рассаживать людей.

«Я сторонник безопасности на стадионе, но разделение людей на две группы нарушает Конституцию. Вопрос на входе — за кого вы — нарушает основополагающие права гражданина. Да, безопасность должна быть. Но не ценой нарушения Конституции. Это можно было сделать через продажу и распространение билетов разными штабами», — подчеркивает эксперт.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что участники дебатов перед вторым туром президентских выборов рискуют «расколоть страну», что в нынешних условиях является очень опасной ситуацией.

«Две группы фанатов на стадионе — что это такое? Это разделение страны. Я говорю о еще одном риске, который у нас есть», — констатировал министр.

Между тем министр молодежи и спорта Игорь Жданов отчитался, что по состоянию на 16:00 «НСК «Олимпийский» уже полностью готов к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины.

ИА REGNUM напоминает, что дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко состоятся в 19:00 на «НСК Олимпийский» — главном стадионе Украины. Вести мероприятие будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в штабах, дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, у них будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента. Кроме того, предусмотрена и развлекательная программа — от Порошенко и Зеленского будет по три артиста, которые выступят по очереди,

Второй тур президентских выборов должен состояться на Украине в ближайшее воскресенье, 21 апреля.