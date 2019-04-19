Чита, 19 апреля, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Крупные пожары действуют сегодня, 19 апреля, в южных районах Забайкальского края. Ситуацию усугубляет сильный ветер. Возгорания перешли на населённые пункты, сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве.

ernie Пожар

Глава Забайкалья Александр Осипов поручил и. о. главы минтруда Евгению Казаченко организовать работу по оказанию помощи населению, чьё имущество пострадало в результате пожаров. Количество пострадавших не уточняется. Людей, оставшихся без жилья, обещают разместить в учреждениях социальной сферы.

И. о. зампредседателя правительства края Андрей Гурулёв и руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Фёдор Кургузкин выехали в Ононский, Оловяннинский и Балейский районы.

Между тем, как сообщает «Чита.ру», в Балейском районе из-за переходов степных пожаров сгорели девять домов, из них семь — в Унде.

В Борзинском районе сгорела чабанская стоянка, пострадал один человек, уточняет информагентство. В Ононском районе сгорело полсела Усть-Ималка. В Александрово-Заводском районе сгорели три дома в селе Чиндагатай. В Краснокаменском районе степной пожар пришёл в село Среднеаргунск.

В ГУ МЧС по краю ИА REGNUM ранее сообщили, что встречать огонь на дальних подступах к жилью будут 116 постов, выставленных на возвышенных местах вблизи населенных пунктов.