Москва, 19 апреля, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Показатель одобрения деятельности президента РФ за неделю вырос на 0,4% и вернулся к максимальному значению 2019 года — 65,7%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам соцопросов, проведённых 8−14 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Деятельность премьер-министра одобряют 38,3%, что на 0,2% ниже значений предыдущей недели. При этом показатель одобрения правительства РФ в целом вновь обновил максимум 2019 года и составил 42,8% (неделей ранее — 42,4%).

Отвечая на вопрос, какому политику вы доверили бы решение важных государственных вопросов (любое количество ответов), 32,9% указали Владимира Путина, 13,8% — министра обороны Сергея Шойгу, 12% — министра иностранных дел Сергея Лаврова. Таким образом, первые три места рейтинга доверия вновь остались без изменений. На четвертой и пятой строчках рейтинга местами поменялись лидер ЛДПР Владимир Жириновский (9,1%) и премьер-министр Дмитрий Медведев (8,4%).

Распределение мест в электоральном рейтинге политических партий осталось без изменений: если бы выборы в Государственную думу РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 35,1% проголосовали бы за «Единую Россию», 15,8% — за КПРФ, 12% — за ЛДПР и 6,1% — за «Справедливую Россию».

ВЦИОМ ежедневно опрашивает методом телефонного интервью 1600 респондентов, приводится среднее значение за неделю. Размер погрешности не превышает 1%.