Москва, 19 апреля, 2019, 16:06 — ИА Регнум. 19 апреля Минэнерго провело всероссийское совещание «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами жилищно-коммунального хозяйства отопительного сезона 2018/19 года». На совещании с отчетом о прохождении ОЗП выступил генеральный директор холдинга «Россети» Павел Ливинский.

«Россети» Глава «Россетей» Павел Ливинский отчитался о прохождении осенне-зимнего периода

Глава «Россетей» констатировал, что компания прошла отопительный сезон успешно. Этому предшествовала большая подготовительная работа. По его словам, в компаниях холдинга была изменена целевая модель ликвидации технологических нарушений. Новый подход позволил снизить время восстановительных работ. Это касалось и времени выдвижения бригад к месту аварии, и времени подключения резервных источников снабжения. В результате среднее время восстановления электроснабжения было снижено с 3 до 2 часов.

Особое внимание уделялось отработке практических навыков взаимодействия и ликвидации инцидентов. В 30 регионах присутствия холдинга проведены масштабные учения энергетиков. Первые всероссийские учения состоялись в Дагестане. Особый акцент был сделан на таких регионах как Тверская область, Красноярский край, Республика Карелия.

В целом, готовность к проведению восстановительных работ во время осенне-зимнего периода (ОЗП) обеспечивали 9 911 подразделений в составе 49 413 человек, укомплектованных автомобильной и специальной техникой — 23 073 единицы. К оперативному применению были готовы 5 566 резервных источника снабжения электроэнергии.

В период ОЗП 2018−2019 был зафиксирован рост на 12% числа опасных метеорологических явлений, но несмотря на это количество массовых отключений электроснабжения удалось снизить более чем в 2 раза, с 26 до 11. Особо сложные погодные условия минувшей зимой наблюдались в Северо-Западном и Южном федеральных округах, но несмотря на это и благодаря превентивным мерам были минимизированы объемы и длительность нарушений.

В целом по итогам ОЗП количество технологических нарушений в сети 110 кВ и выше снизилось на 10%, а показатель средней продолжительности прекращения передачи электроэнергии на точку поставки сократился на 47%.

Павел Ливинский отметил, что итоги прохождения ОЗП уже были тщательным образом проанализированы и уже реализуются целевые программы повышения надежности. Впервые по итогам ОЗП сформирован интегральный рейтинг 50-ти лучших и 50-ти худших районов электрических сетей, а также составлен рейтинг 64 филиалов распределительных сетевых компаний, основанные на удельной аварийности и средней длительности перерывов электроснабжения. На основе данных рейтингов, в рамках подготовки к ОЗП 2019−2020, внесены изменения в планы технического обслуживания и ремонтов с перераспределением финансирования.

«При этом дополнительные финансовые средства не являются краеугольным камнем. Важны применение новых управленческих практик, изменение бизнес-процессов, внедрение инновационных технологий, ответственная кадровая политика, а также учения. Это те направления, по которым мы будем работать для повышения эффективности», — подчеркнул Павел Ливинский.

Глава «Россетей» отдельно остановился на важности работы по консолидации электросетевого комплекса.

«Крайне важно формировать институт уполномоченных сетевых компаний. Безответственные и не вкладывающие в надёжность территориальные сетевые компании, существующие за счёт региональной тарифной надбавки, должны уходить с рынка. Это необходимо закрепить на законодательном уровне. По сути, сегодня безответственные ТСО угрожают единству и целостности энергосистемы», — отметил глава «Россетей».

В свою очередь, выступивший на совещании глава Ростехнадзора Алексей Алёшин подтвердил улучшение показателей надёжности группы «Россети» по итогам ОЗП 2018−2019. «Основные показатели причин технарушений в сети 110 киловольт и выше, связанных с исчерпанием ресурсов, снижены в сравнении с прошлым годом на 18%, с недостатками эксплуатации — на 29%». Глава надзорного ведомства особо выделил работу МОЭСКа, снизившего аварийность на 28%, и МРСК Центра и Приволжья — на 25%.

По мнению директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгения Грабчака, «большая часть ТСО, не входящих в группу компаний «Россети», сегодня не готовы к проведению аварийно-восстановительных работ. По сути, требованиям надёжности, укомплектованности спецтехникой и аварийным резервом, готовности к быстрому проведению ремонтов сегодня отвечают только предприятия группы «Россети», а также крупные региональные компании, такие как ДРСК, Башкирская сетевая компания, Сетевая компания Татарстана».