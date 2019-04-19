Екатеринбург, 19 апреля, 2019, 15:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Кировский райсуд вынес приговор по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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Перед судом предстали Григорий П., Роман Н., Радим Ф., Константин Ф. и Максим Ф. По данным следствия, умысел на незаконные азартные игры возник у Григория П. Он вступил в сговор с Максимом Ф. и неустановленным пока лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство. Затем он купил не менее 12 специальных электронных терминалов и поручил Максиму Ф. загрузить из интернета на эти терминалы программное обеспечение, которое предназначено для азартных игр.

Затем с мая 2014-го по январь 2015-го П. и подельники нашли в Екатеринбурге нежилые помещения и разместили в них игровое оборудование. А в январе-июне 2015-го к незаконной деятельности были привлечены Роман Н., Константин Ф. и Радим Ф. Преступная деятельность была пресечена в феврале 2017 года сотрудниками правоохранительных органов.

Григорий П. по приговору суда, который пока не вступил в силу, осуждён к лишению свободы на четыре года. Также он должен заплатить 900 тыс. рублей в виде штрафа.

Роману Н. назначено три года колонии и штраф 500 тыс. Радим Ф., Константин Ф. и Максим Ф. осуждены к трём годам колонии и должны уплатить по 300 тыс. рублей штрафа.