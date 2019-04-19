Москва, 19 апреля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Служба занятости Москвы станет эффективнее в течение года — полутора лет. Изменить службу в лучшую сторону за этот срок пообещал мэр столицы Сергей Собянин во время открытия центра занятости «Моя работа», который должен стать флагманским учреждением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«В Москве огромный рынок труда, миллионы человек из Москвы, Подмосковья, других регионов находят здесь работу, наиболее квалифицированную, наиболее оплачиваемую по сравнению с другими регионами. Тем не менее и в Москве есть безработные, которые в силу тех или иных причин не могут найти здесь работу. Относительно их немного, зарегистрированная безработица — несколько десятков тысяч человек. В процентном выражении это немного. Но можете представить себе эти десятки тысяч человек, которые не могут найти себе работу?»

По его словам, государство должно платить пособие по безработице и помочь найти для себя достойную, интересную работу, которая соответствует требованиям и желаниям.

Сделать это порой очень непросто. Все предыдущие годы этим занималась служба занятости. К сожалению, качество работы этой службы не всегда устраивало москвичей. Было много жалоб на работу этой службы, и мы решили всерьёз заняться улучшением качества работы. Из полуподвальных помещений и жилых домов мы переселим эту службу в привычные москвичам здания многофункциональных центров. Москвичи знают, где расположены эти центры. 40 служб уже переехало в МФЦ, и мы видим, как сразу стало меняться количество желающих получить услуги. Они выросли просто кратно — в десять раз. Важно избавить эту службу от бюрократии, лишних бумаг, от формального подхода к людям, что называется, «на отвяжись». Наоборот, надо проникнуться их требованиями, постараться максимально помочь. Есть территориальные службы занятости, а есть флагманские, где более расширенный перечень услуг, связанный не только с поиском работы, но и с тестированием, тренингами, психологической подготовкой», — сказал Собянин.

Мэр Москвы считает, что центрам занятости следует выстроить работу с агентствами по трудоустройству. В подобной практике нет ничего постыдного, сообщил глава города.

«В целом в течение года-полутора, я надеюсь, эта служба будет выглядеть иначе, эффективность её будет совершенно другой. Особенно это важно для граждан, которые имеют свои особенности, сложности при трудоустройстве — это инвалиды, многодетные и другие категории, которые требуют пристального внимания. Обязательно будем уделять им внимание, заниматься ими персонально, предлагая свои программы подготовки, чтобы они тоже могли найти достойную работу», — отметил Собянин.

В 2019 году правительство Москвы намерено модернизировать систему занятости населения. Главная задача реформы — переход адресной работы по оказанию помощи с учетом потребностей и конкретной жизненной ситуации каждого соискателя, следует из материалов пресс-службы мэрии. Для этой цели правительство столицы планирует внедрить новую инфраструктурную модель службы занятости из трех основных элементов: 56 территориальных служб занятости, четырёх флагманских центров «Моя работа» и одного флагманского центра «Моя карьера».