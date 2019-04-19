Москва, 19 апреля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. В марте 2019 года российские дилеры продали на 6% больше машин компании Toyota, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 19 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

(сс) Neva79 Автомобиль Toyota

За первый квартал 2019 года в России продали 21 608 машин марки Toyota. Из них треть (9224 единицы) была реализована в марте. Таким образом, автомобили компании Toyota заняли шестое место по продажам в России среди зарубежных и отечественных автопроизводителей. Причем рыночная доля марки составила 5,5% против 5,2% годом ранее.

Наиболее популярным авто у российских граждан среди модельного ряда японской компании в марте стал бизнес-седан Camry. Его купило 3405 автолюбителей. Этот показатель возрос с 2018 года на 34%.

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