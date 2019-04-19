Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Группа учёных, в составе которой работает главный научный сотрудник Южного федерального университета Анатолий Бурлов, синтезируют новые люминесцентные материалы, которые могут быть востребованы при создании электроники. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба вуза.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Градусники

Так, комплексы с европием показали сильную температурную зависимость люминесценции, которая достигает 12%/К при 125К, что является самым высоким значением для данной температуры и третьей по величине среди всех известных ранее соединений и открывает перспективы применения таких материалов в люминесцентных термометрах.

Люминесцентные термометры — это разновидность приборов измерения температуры на основе соединений, люминесцентные свойства которых значительно зависят от температуры. Разработка активных материалов для прецизионного контроля температуры, в том числе в ИК диапазоне, в котором живые ткани прозрачны, является важной задачей в области медицины.

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