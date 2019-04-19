Минск хочет изменить конституцию, ФРГ — надавить на Сербию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 апреля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- В Вильнюсе восстановили памятную доску Норейки;
- В Белоруссии могут изменить конституцию;
- Германия может оказать давление на Сербию;
- На Украине не верят в нападение Путина на страну;
- Кировские судостроители посылают сигнал бедствия.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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