Мапуту, 19 апреля, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Для предоставления кризисной ситуации к июню 2019 года Мозамбику требуется ещё 130 миллионов долларов США. Об этом, как сообщает газета Mtanzania, заявили представители Всемирной продовольственной программы (ВПП).

(сс) mozmamavicki Мозамбик

По их словам, представители ВПП поблагодарили всех спонсоров, перечисливших средства на помощь Мозамбику после разрушительного циклона, вызвавшего тайфун «Идай».

По словам исполнительного директора ВПП в Мозамбике Карин Маненте, программа уже доставила продовольственную помощь более миллиону граждан страны.

Она отметила, что работы по расширению охвата программы продолжаются.