Киев, 19 апреля, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Прямой запрет России на поставки нефти на Украину — это «привет» олигарху Игорю Коломойскому от российского правительства и администрации президента, заявил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 19 апреля, политический эксперт Иван Лизан.

Иван Шилов ИА REGNUM Игры вокруг нефти

По мнению эксперта, именно Коломойский сильнее всего пострадает от такого ограничения.

«Кроме того, стоит рассматривать данные ограничения как меру протекционизма: украинским НПЗ станет сложнее изыскивать сырье, а сама Украина будет вынуждена нарастить закупки в РФ и РБ светлых нефтепродуктов. То есть одним решением Москва урезает финансовые возможности Коломойского (он контролирует Кременчугский нефтеперерабатывающий завод) и является одним из спонсоров Зеленского, призывая будущего президента сменить риторику, и создаёт дополнительную возможность для заработка на Украине», — заявляет Лизан.

Специалист предполагает, что если «проблему Украины» решить политическими и экономическими способами Россия не может, то на ней, по крайне мере, будут зарабатывать.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о том, что с 1 июня 2019 года запрещается экспорт российской нефти и нефтепродуктов в пределы Украины. Как отметил глава российского правительства, эта мера — ответ на недавнее расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров.

Украинские эксперты оптимистически заявляют, что рынок до 1 июня сумеет перестроиться, и в итоге такая запретительная мера ударит в первую очередь по российской экономике, подчеркивая, что российской нефти на Украине «не видели уже много лет».

Вместе с тем в нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» заявили, что решение правительства РФ о запрете экспорта на Украину нефти и нефтепродуктов может потрясти и топливный рынок, и всю экономику страны.

Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов на $5,540 млрд, что на 31% больше, чем в 2017 г. При этом импорт нефтепродуктов из Белоруссии в денежном выражении составил $2,113 млрд (38,1%), из России — $2,069 млрд (37,3%), из Литвы — $570,5 млн (10,3%), из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на $787,3 млн.