Москва, 19 апреля, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Предложение ГИБДД об отмене права на ошибку на теоретическом экзамене — сомнительного качества мера, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупционная емкость

По его мнению, вряд ли она серьезно улучшит ситуацию с ДТП и нарушениями Правил дорожного движения (ПДД). Это лишь повысит доходы автошкол и увеличит коррупционные риски в системе ГИБДД.

«В принципе, вызубрить правильные варианты ответов в теоретическом экзамене несложно, но это не гарантирует понимания ПДД и соблюдения их на дороге.

Зато из-за каждой ошибки, даже непроизвольной, придется заново оплачивать прохождение экзамена», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, граждан России, которые сдают экзамен на получение водительского удостоверения, могут лишить права на ошибку при ответах по теоретической части. С такой инициативой выступила ГИБДД.

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