Почему Россия предложила США не допустить начала ядерной войны?
Москва, 19 апреля, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Предложении России США по предотвращению ядерной войны — это, скорее, жест доброй воли и попытка восстановить систему связи, утраченную после прекращения контактов России и НАТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Понятно, что ядерной войны никто не хочет, тем более такой, которая может случиться по недоразумению из-за случайности или недопонимания.
«Но американская система, в которой публичная риторика зачастую определяет и решение многих технократических вопросов, не позволяет в сегодняшней ситуации наладить такой рабочий диалог.
Трамп, санкционируя такие договорённости, оказался бы под новым градом обвинений в том, что его к власти привёл Путин», — высказал своё мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия предложила Соединённым Штатам принять совместное заявление глав государств о намерении двух стран избегать конфликта и не допустить ядерной войны.
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