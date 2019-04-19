Москва, 19 апреля, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Предложении России США по предотвращению ядерной войны — это, скорее, жест доброй воли и попытка восстановить систему связи, утраченную после прекращения контактов России и НАТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

Понятно, что ядерной войны никто не хочет, тем более такой, которая может случиться по недоразумению из-за случайности или недопонимания.

«Но американская система, в которой публичная риторика зачастую определяет и решение многих технократических вопросов, не позволяет в сегодняшней ситуации наладить такой рабочий диалог.

Трамп, санкционируя такие договорённости, оказался бы под новым градом обвинений в том, что его к власти привёл Путин», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия предложила Соединённым Штатам принять совместное заявление глав государств о намерении двух стран избегать конфликта и не допустить ядерной войны.

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