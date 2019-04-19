Санкт-Петербург, 19 апреля, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Ленсвет» преобразуется в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Ленсвет». Такое постановление городского правительства подписал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили 19 апреля в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Вечерний Санкт-Петербург в подсветке (зима 2019 года)

«Данное постановление принято в целях совершенствования системы уличного освещения Северной столицы и дальнейшего развития одного из важнейших предприятий города», — пояснил Беглов.

В связи с реорганизацией «Ленсвета» комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга получает дополнительные полномочия по содержанию и ремонту устройств наружного освещения, по проектированию, размещению, содержанию и ремонту архитектурной подсветки зданий, строений и сооружений.

В свою очередь, новое СПб ГБУ «Ленсвет» будет осуществлять материально-техническое обеспечение при реализации данных полномочий комитета.

19 сентября 2019 года предприятие «Ленсвет» отпразднует 85 лет со дня своего основания.

«Ленсвет» обеспечивает наружное освещение Санкт-Петербурга.

«Мы стремимся к тому, чтобы по уровню городского освещения наш город стоял на одной ступени с мировыми столицами. Наша основная задача и цель — создание условий для безопасного движения транспорта и пешеходов в темное время суток, обеспечение удобства ориентирования на местности, визуальный комфорт и чувство личной̆ безопасности», — говорится на официальном сайте предприятия.