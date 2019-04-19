Калуга, 19 апреля, 2019, 14:37 — ИА Регнум. На улицах Калуги появились «троллейбусы Победы» с символикой 9 Мая и хэштегом #самыйглавныйпраздник. Первый «праздничный» троллейбус уже вышел на маршрут № 18, проходящий через площадь Победы областного центра. Как сообщило Управление калужского троллейбуса, пока по Калуге курсируют два троллейбуса с праздничной символикой, а всего их будет пять на разных маршрутах. Поздравления с Днём Победы прозвучат для пассажиров во всех троллейбусах и на все маршрутах.

Фото Вадима Витькова. На улицах Калуги появились «троллейбусы Победы» с символикой 9 Мая.

В период с 7 по 9 мая 2019 года волонтёры в салонах троллейбусов будут раздавать пассажирам Георгиевские ленточки, а в День Победы во всех калужских троллейбусах через систему информаторов будут транслироваться песни военных лет.

Кстати, песни военных лет в салонах калужского городского электрического транспорта звучали и в прежние годы. Так, в 2008 году было специально записано 30 музыкальных композиций, которые чередовали с поздравлениями ветеранам Великой Отечественной войны, жителям и гостям Калуги.