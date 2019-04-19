Москва, 19 апреля, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Украинских политиков довольно сложно понять — у них в сознании прекрасно уживаются тезисы «Россия напала на Украину в 2014 году и с тех пор ведет против нее войну», и «Россия не рискнет начать войну против Украины». Хотя Кравчук в его нынешнем качестве скорее не политик, а «свадебный генерал», он в целом повторяет те же заявления, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кравчук и российская агрессия

Впрочем, по его мнению, в одном экс-президент прав, нападать на Украину Россия не собирается. В этом просто нет никакого смысла — брать на себя ответственность за территорию с очень тяжелым экономическим положением и враждебным населением имело бы смысл только если бы это приносило какие-то значимые выгоды. Но таких не просматривается.

«Даже роль Украины в качестве транзитёра российского газа после реализации проектов Северного и Турецкого потоков сойдет на нет. В остальном же сплошные минусы — российским компаниям придется конкурировать с украинской сельхозпродукцией, а бюджету — содержать украинских пенсионеров и ремонтировать дороги», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что «Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо нас пугать войной — война идет».

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