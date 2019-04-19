Ярославль, 19 апреля, 2019, 14:24 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении директора акционерного общества «Яргорэлектротранс» Ильхама Худиева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Ильхам Худиев

Об уголовном деле Худиева ранее сообщало ИА REGNUM, однако арестован он не был. Как сообщили в следственных органах, директор подозревается посредничество в передаче взятки по поручению взяткодателя. Ему вменяется два эпизода.

По данным следствия, в период с мая по июль 2018 года директор АО «Яргорэлектротранс» передал бывшему заместителю главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов в качестве взятки от предпринимателя 40 тысяч рублей (часть из ранее оговоренной суммы в размере 50 тысяч рублей) за незаконные действия чиновника в интересах данного предпринимателя, связанные с переносом срока демонтажа нестационарного торгового павильона.

«В начале июня 2018 года директор АО «Яргорэлектротранс» передал бывшему заместителю главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов денежные средства в сумме 20 тысяч рублей из заранее оговоренной суммы в размере 40 тысяч рублей, от 58-летнего предпринимателя, за аналогичные незаконные действия в интересах последнего», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Речь идет о бывшем заместителе главы Фрунзенского и Красноперекопского районов Игоре Соколовском, который был задержан и арестован ранее. Ему инкриминируется 7 эпизодов получения взяток.

В отношении предпринимателей, дававших взятки, также возбуждены уголовные дела. Преступления раскрыты оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Ярославской области и управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального УМВД.