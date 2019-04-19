Москва, 19 апреля, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Переброска в Эстонию дополнительных 300 французских солдат при четырёх танках вряд ли серьёзно изменит баланс сил в регионе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Rama Французский танк Leclerc

«Странно лишь то, что контингент выделен из состава иностранного легиона — обычно легионеров отправляют служить в места, где климат или политическая обстановка не очень благоприятны», — отметил эксперт.

По его мнению, пить пиво в прибалтийских пабах с местными девушками — задача, с которой вполне справились бы и французы. Тем более, что до реальной войны дело вряд ли дойдет, да и в масштабах войны один батальон вряд ли что-то изменит.

«Возможно, выбор обусловлен тем, что среди легионеров довольно много выходцев из стран СНГ и Восточной Европы, многие из которых владеют русским языком. Возможно, перед подразделением будут ставиться разведывательно-диверсионные задачи», — предположил Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках миссии Североатлантического альянса по усилению военного присутствия в Прибалтике и Польше Франция направит в Эстонию военнослужащих и военную технику.

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