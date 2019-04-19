Калуга, 19 апреля, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Обнинскому научно-производственному предприятию «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) присвоено почётное звание «Трудовая слава Калужской области». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, обнинскому предприятию «Технология» в октябре 2019 года исполнится 60 лет. К этой дате законопроект о присвоении «Технологии» почётного звания 18 апреля представил министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов на очередном заседании сессии регионального парламента.

Zskaluga.ru На заседании сессии Законодательного собрания Калужской области

Почётное звание присвоено ОНПП «Технология» за особый вклад в развитие экономического, социального и промышленного потенциала региона, а также укрепление оборонного могущества России.

«Для коллектива предприятия это звание — еще одна оценка вклада каждого сотрудника в развитие региона и страны. Ведь в том числе и благодаря «Технологии» Калужская область является центром инновационного развития и передовых научных достижений. Быть флагманом можно только при одном условии: никогда не останавливаться на достигнутом. Для движения вперёд у нас есть все возможности», — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

ОНПП «Технология» является уникальным для России центром компетенций по разработке и выпуску наукоемкой продукции для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта и вооружения. В 1985 году за заслуги в создании изделий для авиационной техники ОНПП «Технология» награждёно орденом Трудового Красного Знамени. С 1994 года предприятие носит статус Государственного научного центра Российской Федерации, присвоенный за успешное проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, получение выдающихся практических результатов.