Москва, 19 апреля, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Сегодня, 19 апреля, в Минске прошел семинар по государственно-частному партнерству (ГЧП), который провели эксперты и топ-менеджмент одного из крупнейших российских банков — Газпромбанка. Как сообщили в пресс-службе кредитного учреждения, послушать представителей одного из лидеров российского рынка ГЧП пришло более 50 человек — представители органов государственной власти, ряда белорусских компаний и финансовых организаций. Так, замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец в своем вступительном слове поблагодарил Газпромбанк за организацию семинара и отметил актуальность темы ГЧП для Белоруссии.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Газпромбанк

Такая популярность профильного мероприятия неудивительна. Инструменты ГЧП при финансировании крупных инвестиционных проектов, прежде всего инфраструктурных, последние годы набирают популярность за счет своей эффективности и гибкости при решении самых разных задач. В то же время их внедрение как в России, так и в странах СНГ в целом началось сравнительно недавно. Именно поэтому, пояснил замначальника департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Иван Потехин, требуется дополнительное продвижение инструментов государственно-частного партнерства и разъяснение того, как они работают на практике.

В ходе семинара в Минске его участники смогли получить теоретические и практические знания о новых механизмах сотрудничества государства и бизнеса, о том, как эффективно привлекать частные инвестиции в инфраструктурные проекты, а также познакомиться с лучшими примерами реализации ГЧП-проектов из практики Газпромбанка на территории России. Среди затронутых тем были не только довольно традиционные юридические и финансовые вопросы, но и подробный доклад о международном применении ГЧП и использовании этих инструментов в сфере информационных технологий.

«В своих семинарах мы пытаемся дать максимально полную картину того, где и как можно использовать принципы ГЧП, рассказать о том, почему это выгодно, поделиться своим обширным опытом, говоря об успехах и не умалчивая о подводных камнях и рисках», — рассказал Иван Потехин.

Ранее, в марте, Газпромбанк провел в Баку семинар, посвященный рассмотрению эффективных механизмов проектного и структурного финансирования и государственно-частного партнёрства в контексте развития инфраструктуры Азербайджана. До этого, в ноябре 2018 года, с заметным успехом прошел семинар в Ханты-Мансийском автономном округе. Его основной темой стало применение ГЧП в условиях, когда тому или иному региону требуется реализовать целый ряд схожих инфраструктурных проектов и необходимо типовое решение с тем, чтобы каждый раз не прорабатывать их с нуля.

«На сегодняшний день ГЧП является одним из лучших способов привлечения инвестиций в различные инфраструктурные проекты. Мы рады видеть быстрый рост интереса к этим инструментам со стороны стран СНГ и уверены, что Газпромбанк, один из признанных лидеров рынка, всегда сможет предложить своим клиентам наиболее эффективные решения в этой сфере», — говорит вице-президент — начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.

По состоянию на начало этого года портфель инфраструктурных ГЧП-проектов Газпромбанка составлял порядка 150 миллиардов рублей уже предоставленных кредитов. С учетом всех подписанных банком обязательств эта цифра составляет около 200 миллиардов рублей.