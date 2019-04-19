Джакарта, 19 апреля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Чистая прибыль индонезийской авиакомпании Garuda Indonesia Group за первый квартал 2019 года составила 19,7 млн долларов США. Об этом, как сообщает Antaranews, заявил финансовый директор авиакомпании Фуад Ризал.

Andrew Thomas Boeing 737-86N авиакомпании Garuda Indonesia

По его словам, рост чистой прибыли соответствовал увеличению операционной прибыли компании на 11,9%.

«Позитивные результаты деятельности, достигнутые Garuda Indonesia Group в первом квартале 2019 года, неотделимы от приверженности авиакомпании улучшению бизнес-процессов и безопасности», — заявил Фуад Ризал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиакомпании Garuda отказалась от поставки 49 самолетов Boeing 737 Max 8, которые должны были быть отправлены в Индонезию американской компанией Boeing к 2020 году.