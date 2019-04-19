Юхнов, Калужская область, 19 апреля, 2019, 13:43 — ИА Регнум. В Калужской области в селе Климов Завод Юхновского района 19 апреля состоялась церемония открытие областной «Вахты Памяти — 2019». Мероприятие приурочено к памятной дате — дню гибели генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном молодёжном центре, в церемонии приняли участие руководители поисковых отрядов региона, представители общественных организаций, ветераны, жители Юхновского района.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области В калужском селе Климов Завод открылась областная «Вахта Памяти — 2019»

В рамках открытия «Вахты Памяти — 2019» состоялась возложение цветов у места гибели Ефремова и организована экскурсия по музею генерал-лейтенанта. В военно-историческом музее «Юхнов — город воинской доблести» прошёл семинар-совещание с руководителями поисковых отрядов области.

В поисковых работах 2019 года примут участие порядка 50 отрядов из Калужской области и других российских регионов. Также, в июле этого года в Барятинском районе откроется шестая международная поисковая экспедиция «Западный фронт». За 31 год калужскими поисковиками были обнаружены и захоронены останки более 41 тысячи защитников Отечества и установлены имена свыше пяти тысячи бойцов и командиров Красной Армии.

Военачальник Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Михаил Григорьевич Ефремов родился в деревне Жары под калужской Тарусой. В ночь со 2 на 3 февраля 1942 года близ деревни Захарово танковые клинья гитлеровского вермахта отрезали передовые части 33-й армии под командованием генерала Ефремова. Под ожесточенными ударам фашистов красноармейцы вынуждены были отойти от города Вязьмы. Превосходящим силам противника удалось окружить западную группировку 33-й армии генерала Ефремова. Изнурительные бои, нехватка продовольствия и практически отсутствие боеприпасов измотали армию. Ставка Верховного главнокомандующего прислала за Ефремовым самолёт, однако он отказался покидать бойцов и отправил на самолёте боевые знамёна армии.

В ночь с 13 на 14 апреля 1942 года генерал Михаил Ефремов, собрав разрозненные группы в Шпыревском лесу, повел их прорыв. Пушки и технику с собой вывезти было уже невозможно. Их пришлось уничтожить. В бой красноармейцы пошли лишь со стрелковым оружием, но группе Ефремова прорваться не удалось — кончились боеприпасы. Некоторым группам бойцов генерала отчаянным броском удалось вырваться из вражеского окружения, сам же Ефремов ушёл из жизни.

Указом президента Российской Федерации от 31 декабря 1996 года «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» генерал-лейтенанту Ефремову Михаилу Григорьевичу посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.