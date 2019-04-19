Челябинск, 19 апреля, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Председатель правительства России Дмитрий Медведев встретится в Москве с участниками форума «Единой России» «Чистая страна», который проходит в Челябинске. Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Они расскажут главе правительства о результатах работы на дискуссионных площадах форума. Встреча пройдёт уже в ближайшее время. Также по итогам форума Дмитрий Медведев даст профильным министерствам соответствующие поручения.

Как отметил Бурматов, также Медведев направил приветствие участникам форума.

Добавим, перед началом пленарного заседания секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что резолюция форума ляжет в основу пакета предложений правительству РФ по экологической тематике, который будет передан председателю правительства РФ на следующей неделе.

Напомним, всероссийский экологический форум «Единой России» «Чистая страна» проводится в Челябинске 19 апреля. Это первый такой форум. На дискуссионных площадках обсуждают меры по улучшению экологической ситуации, в том числе предложения экспертов и граждан.