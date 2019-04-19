Москва, 19 апреля, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей на генеральную уборку города. Об этом он написал в 19 апреля в Twitter.

Фото из архива семьи Пацаевых На субботнике

«Сто лет назад, в апреле 1919 года, в депо Москва-Сортировочная прошёл первый в стране субботник. Продолжаем замечательную традицию и ждём всех завтра на генеральную уборку города!» — говорится в сообщении.

Субботник 20 апреля пройдёт в Москве, Московской области и других регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, противникам строительства Юго-Восточной хорды Москвы не согласовали митинг из-за проведения общегородского субботника.