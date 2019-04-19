Москва, 19 апреля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Информация о намерении Франции направить к границам России военный контингент и технику — это «антироссийская акция, которая вызывает настороженность и будет иметь соответствующую реакцию нашего внешнеполитического и военного ведомств». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Заявление о готовности ввести дополнительные войска НАТО на территорию Эстонии может быть актом устрашения членов Альянса и связано с состоявшимся накануне визитом в Москву президента этой прибалтийской страны», — рассуждает парламентарий.

Американские лоббисты военно-промышленного комплекса пытаются удержать свои позиции в Европе и сохранить доходы от гонки вооружений, говорит он.

«Привлекая к очередным военным маневрам французский контингент НАТО, они пытаются внести раскол в военно-политические элиты Франции и утопить идею о общеевропейской армии», — заявил парламентарий.

В рамках миссии Североатлантического альянса по усилению военного присутствия в Прибалтике и Польше Франция направит в Эстонию военнослужащих и военную технику.