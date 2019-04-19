Степанакерт, 19 апреля, 2019, 13:12 — ИА Регнум. На днях в Степанакерте состоялся учредительный съезд Консервативной партии Арцаха (КПА). Съезд учредил Консервативную партию Арцаха, утвердил её программу, устав и символику, выбрал Совет и Контрольно-ревизионную комиссию партии. Председателем Консервативной партии Арцаха был избран арцахский политик, доктор исторических наук Давид Бабаян.

Флаг Консервативной партии Арцаха

Символика Консервативной партии Арцаха: флаг партии — белое полотно с соотношением ширины и длины 1:1.5, в центре которого изображена эмблема Консервативной партии Арцаха (КПА). Эмблема КПА изображает двухтысячелетнее арцахское дерево Тнджри (платан) с пышной кроной, символизирующее, с одной стороны, многовековую историю Арцаха, его глубокие корни и мощь, а с другой стороны — его хрупкость и необходимость защиты. На переднем плане от Тнджри находится ангел-хранитель с мечом в правой руке, символизируя силу и готовность народа защищать и оберегать страну, и с книгой в левой руке, которая олицетворяет веру и верховенство закона. Справа от ангела изображен армянский Аревахач (солнечный крест) с восемью лепестками, каждая пара которой окрашена в цвета флага Арцаха. Из Аревахача берет свое начало флаг Республики Арцах. Эмблема обрамлена надписью «Консервативная партия Арцаха»