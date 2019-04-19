Ярославль, 19 апреля, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Член ярославского отделения ВООПИиК Семен Травин обнаружил ошибку в туристической навигации, установленной в городе в 2018 году за счет Агентства по туризму Российской Федерации. Об этом Травин сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Семен Травин Туристическая навигация в Ярославле

Речь идет об указателе к скверу 950-летия Ярославля. Он назван «Покровский сквер». Семен Травин направил запрос в мэрию города, чтобы узнать, не был ли сквер переименован.

«Заместитель мэра по вопросам градостроительства сообщил, что переименования не было, а сквер находится на балансе «Горзеленхозстроя», и предложил обратиться туда. Судя по всему, авторы навигации воспользовались картой в интернете, на которой кто-то сделал отметку «Покровский сквер», так как там ранее стояла утраченная Покровская церковь. Но официально сквер называется «Сквер 950-летия Ярославля», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Семен Травин.

Установка туристической навигации проходила в 2018 году. Занималось этим агенство по рекламе и наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля. Однако, как рассказал корреспонденту ИА REGNUM бывший руководитель агентства Илья Кислинский, сами навигационные знаки были предоставлены федеральным агентством по туризму.

«Сами знаки делало федеральное агентство по стандартам, разработанным Министерством культуры. У нас запрашивали информацию о тех объектах, которые нужно отразить на указателях, но макеты мы не делали. Это проект Агентства по туризму Российской Федерации», — сказал корреспонденту ИА REGNUM бывший директор МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Илья Кислинский.

Стоит отметить, что абсолютное большинство знаков содержит достоверную информацию об объектах культурного наследия и городской инфраструктуры. Однако некоторые особенности навигации вызывают у специалистов недоумение: например, указатель «городской сквер» стоит в самом сквере, который и без указателя трудно не заметить.