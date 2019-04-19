Владивосток, 19 апреля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. В Приморье на реализацию национального проекта «Демография» в 2019 году планируют потратить 75,8 млн рублей из краевого и 215 млн рублей из федерального бюджетов. Первые сертификаты на получение единовременного пособия на первого ребенка в крае вручат 22 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации региона.

Карл Брюллов. Итальянка, ожидающая ребенка, разглядывает рубашку, муж сколачивает колыбель (фрагмент). 1831

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Первой получательницей такой выплаты станет 24-летняя жительница города Артёма Мария Новикова. Выплата является дополнительной мерой поддержки для молодых мам наравне с материнским капиталом. Средства краевого материнского капитала, как и федерального, могут быть направлены на улучшение жилищных условий семьи, оплату образования детей, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Размер единовременной выплаты составляет двукратную величину прожиточного минимума для детей за второй квартал предыдущего года. Сегодня в Приморье это 13 689 рублей. В Приморье для женщин, родивших первенца в возрасте от 18 до 25 лет, к выплате в два прожиточных минимума произведут разовую доплату. Общий размер единовременной выплаты на первенца в таких семьях составит 50 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости принять дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года. Новые меры соцподдержки ориентированы на стимулирование, в первую очередь, молодых семей к рождению детей.

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