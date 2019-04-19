Таганрог, Ростовская область, 19 апреля, 2019, 12:55 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) введён режим чрезвычайной ситуации в связи с новым обрушение коллектора. Об этом на своей странице в Facebook написал сити-менеджер приморского города Андрей Лисицкий.

Donland.ru Ремонт коллектора

«Вниманию жителей Таганрога! 18 апреля произошло обрушение напорно-самотечного коллектора диаметром 1000 мм по адресу: 14-й Артиллерийский переулок, 18. Администрацией города будет введен режим ЧС для проведения восстановительных работ коллектора протяженностью около 100 м. О ходе работ буду информировать по мере поступления информации», — написал глава администрации.

В связи с проведением работ на месяц будет перекрыто движение по переулкам 14-му Артиллерийскому и 15-му Артиллерийскому.

ИА REGNUM отмечает, что 3 апреля текущего года в Таганроге с рабочей поездкой побывал донской губернатор Василий Голубев. Он пообещал выделить на проведение работ по ремонту коллектора дополнительные средства. Авария, которая произошла на пересечении улиц Транспортной и Кузнечной, потребовала помощи из региональной казны. На восстановление 1,25 км канализационного коллектора уже потрачено 110 млн рублей. По имеющейся информации, протяженность аварийных участков, требующих срочной замены, составляет почти 2,5 км.

Вместе с тем глава региона поручил оперативно разработать проектную документацию на реконструкцию всего объекта, общая протяженность которого превышает 11 км.

«Мы не собираемся бросать Таганрог — второй по величине город [Ростовской] области. Восстановление этого объекта имеет принципиальное значение для Таганрога. Цифры называются, когда есть проект. Если он будет готов примерно к ноябрю, то будет включен в бюджет следующего [2020] года. Поэтому задача состоит в том, чтобы проекты по объектам были подготовлены как раз в этот период. Тогда мы включим их в бюджет-трёхлетку на следующий период. Мы не говорим о деньгах — мы дадим столько, сколько нужно», — сказал Голубев.

Напомним, техногенная авария на главном самотёчном канализационном коллекторе Таганрога произошла в марте 2018 года.