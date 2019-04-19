Курган, 19 апреля, 2019, 12:59 — ИА Регнум. В Курганской области выпущена единая дисконтная карта «Забота» для льготников. Граждане могут воспользоваться ею в торговых сетях, аптеках, магазинах-партнёрах проекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Джон Бэгнольд Берджесс. Церковные двери. 1889

Карту «Забота», подразумевающую дисконт не менее 3%, в Курганской области получат ветераны и инвалиды, вдовы участников Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, бывшие узники фашистских концлагерей, члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалиды 1-й и 2-й групп и многодетные семьи.

В 2019 году «Заботу» получат примерно 65 тысяч зауральцев. На данный момент в проекте участвуют торговая и аптечная сети, магазины стройматериалов, мясопродуктов и агрофирмы, а также АО «Курорты Зауралья».