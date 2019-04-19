Сосновка, Кировская область, 19 апреля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Работники Сосновского судостроительного завода из Кировской области, ведущего свою историю с 1924 года и уже несколько лет находящегося в предбанкротном состоянии, обратились за помощью к Владимиру Путину. Через видеообращение, распространённое в сети Интернет в середине апреля 2019 года, они просят оказать содействие в сохранении градообразующего предприятия почти с вековой историей. ИА REGNUM разбиралось, что же происходит на заводе.

Посланники от Ермака на красном крыльце перед Иваном Грозным. Картина С. Р. Ростворовского. 1884

«Мы, работники Сосновского судостроительного завода и жители города Сосновка, обращаемся к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой оказать содействие в сохранении единственного градообразующего предприятия почти с вековой историей — Сосновского судостроительного завода, который на данный момент находится в стадии банкротства. С 2017 года предприятие задолжало работникам по зарплате десятки миллионов рублей, в связи с чем его имущество арестовано», — говорится в обращении.

Ветераны завода и работники в видеообращении говорят, что было много обещаний в решении вопроса, но пока ситуация так и остаётся сложной.

Предыстория и «биография» завода

Сосновский судостроительный завод в одноимённом городе Кировской области ведёт свою историю с 1924 года. Он один из немногих в России работает с поточной технологией производства судов различной модификации.

В своей нынешней правовой форме предприятие существует с 26 сентября 2006 года и было создано на базе активов одноимённого общества, ликвидированного в ходе банкротства. Среднесписочная численность работников в лучшие годы завода — более 220 человек при численности жителей Сосновки 11 тыс. человек, сейчас в открытых источниках число работников называется в районе 20 человек. Уставный капитал ОАО — 57,1 млн рублей, генеральный директор с 29 декабря 2018 года — Владимир Проценко.

По последним обнародованным данным на 30 сентября 2016 года, 100% акций предприятия с августа 2007 года принадлежало московскому ООО «Финтеко», чьими собственниками числятся Ризван Азарсанов и Петимат Хамхоева. По последним публичным данным, 2014 год завод закончил с убытком, после этого о результатах своей работы отчитываться перестал.

Как менялась ситуация…

Производственная деятельность общества была приостановлена в 2016 году. Из материалов одного судебного спора от мая 2017 года, рассмотренного Вятскополянским районным судом, в котором уволенный работник завода требовал восстановить его на работе, следует, что у ОАО «Сосновский судостроительный завод» уже тогда было «предбанкротное состояние».

"Материальное положение тяжелое. Сокращены многие отделы: бухгалтерия, отдел кадров и другие. Восстановить на работе истца возможности не имеется. В настоящее время на предприятии существует задолженность по заработной плате и выплачивать заработную плату истцу возможности не имеется. Другую работу предложить нет возможности, так как нет свободных вакансий, нижеоплачиваемой работы нет, которая бы соответствовала его квалификации, и нет нижестоящих должностей», — уточнялось в материалах дела со ссылкой на представителя ОАО.

В декабре 2017 года на официальном сайте «Ростеха» появилась информация, что госкорпорация выделит кировскому заводу поддержку в размере 105 млн рублей, которая позволит погасить долги и начать работу.

«Финансовая поддержка оказывается по линии дочерних структур Ростеха — компании «РТ-Капитал» и Новикомбанка. За счет первого транша в размере 20 млн рублей уже успешно достроено и спущено на воду первое лоцмейстерское судно для ФГУП «Росморпорт». Еще два судна для «Росморпорта» должны быть построены до октября 2018 года», — говорилось в сообщении.

В нём же говорилось, что в 2018 году в планах реализация соглашения о намерениях с «Росморпортом» о строительстве еще четырех судов, и при восстановлении производственной деятельности завод обеспечит работой свыше 200 человек.

Спустя пару недель после первого пресс-релиза госкорпорации появились сведения, что завод стал победителем открытого конкурса «Речводпути» и до конца октября 2019 года при финансовой поддержке Ростеха построит два промерных судна класса РРР «X О 2,0 (лед 20) А». Цена госконтракта составила 197,5 млн рублей. Сообщалось также, что госкорпорация «реструктурирует 1,2 млрд рублей долга Сосновского судостроительного завода», а компания «РТ-Капитал» предоставила предприятию заем на 20 млн рублей на льготных условиях для погашения задолженности по зарплате и закрытию первоочередных долгов основным кредиторам.

В июле 2017 года один из кредиторов завода — Сбербанк — обратился с иском о банкротстве должника, но уже в феврале 2018 года Ростех сообщил, что ему удалось добиться прекращения производства по этому иску — «дочка» корпорации («РТ-Капитал») выкупила у истца долг порядка 10 млн рублей. В феврале 2018 года и.о. министра промышленной политики Кировской области Андрей Перескоков заявил, что «благодаря совместным усилиям Сосновский судостроительный завод был выведен из тяжелейшей ситуации».

Но прошло четыре месяца после оптимистичных заявлений Ростеха, анонсирования планов оздоровления Сосновского судостроительного завода, и два месяца после заявлений Перескокова, и в Арбитражный суд Кировской области поступил ещё один иск с требованиями банкротства предприятия.

В этот раз его подали работники завода, не дождавшиеся зарплаты. Иск был подан 16 апреля, а 11 июля на заводе за долг по зарплате в размере 546 578 рублей 65 копеек перед восемью работниками ввели первый этап — наблюдение. Срок наблюдения истекал 11 января 2019 года, но решения о следующем этапе до сих пор не принято.

К настоящему времени число кредиторов завода существенно выросло, появился среди них и ФГУП «Росморпорт», с которым планировали заключить контракт на четыре судна, и оба займодателя, связанные с «Ростехом».

Арбитражный суд Кировской области пока не может вынести решение, продлевать наблюдение заводу, завершать его или же переходить к следующему этапу — внешнему наблюдению или банкротству через конкурсное производство. По ходатайству временного управляющего введён запрет на проведение первого собрания кредиторов до момента, пока не будут рассмотрены требования кредиторов ООО «Родекс» на сумму 1 528 847 892 рубля 04 копейки и ФГУП «Росморпорт» — 206 110 165 рублей 26 копеек.

К слову, решением суда претензии «Новикомбанка», который ранее выдал кредит заводу, будут рассмотрены после введения следующего этапа несостоятельности. Сумма требований — 158 945 861 рубль 18 копеек из них обеспечены залогом — 32 857 100 рублей. То есть долги завода, в случае перехода к следующему этапу, резко увеличатся в течение месяца — именно такой срок определён судом. Претензии же компании «РТ-Капитал» на сумму 227,872 млн рублей, в составе которых долг по кредитам, неустойка, а часть суммы обеспечена залогом имущества, уже включены в третью очередь реестра требований.

21 января 2019 года в правительстве области прошло координационное совещание Главного федерального инспектора по Кировской области Владимира Климова, где обсуждалась также и ситуация на сосновском предприятии. На нём Андрей Перескоков отметил, что весь 2018 год задолженность по заработной плате на заводе росла, но тут же добавил, что «благодаря совместным действиям правительства области, органов надзора и контроля сумма просроченной задолженности по заработной плате снижена до 37,5 млн рублей». По данным с официального сайта Государственной инспекции труда в Кировской области, на 1 марта 2019 года завод имеет задолженность перед 234 работниками в общем объёме 37 523 тыс. рублей.

В апреле 2019 года работники завода записали видеообращение к Владимиру Путину, у которого попросили помощи в сохранении предприятия и выплате зарплаты.

В официальных комментариях федеральным СМИ представители «Ростеха» говорят, что «вариант с возможным вхождением верфи в периметр концерна не рассматривается, но концерн готов содействовать властям в поиске заказчиков и в выводе предприятия из кризиса».

Удастся ли спасти завод, или свой вековой юбилей оно так и не отметит, пока под вопросом.