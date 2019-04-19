Исламабад, 19 апреля, 2019, 15:21 — ИА Регнум. 17 апреля Фармацевтическая ассоциация Пакистана объявила о снижении цен на 395 основных лекарств.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, предприниматели подчинились распоряжению Службы регулирования лекарств Пакистана, озаботившейся покупательной способностью населения. Ранее правительство, ввиду удорожания материалов и частичного эмбарго со стороны Индии, разрешило повысить цены на 4000 лекарств, однако, благосостояние граждан оказалось важнее экономической эффективности.

Глава фармацевтической ассоциации Пакистана Захид Саид заявил в ходе пресс-конференции в Карачи (провинция Синд): «мы снижаем цены скрепя сердце». Он добавил, что, несмотря на убытки, производители договорились самостоятельно сократить цены еще на 464 препарата, причем снижение составит от 15 до 47%.