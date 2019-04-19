Найроби, 19 апреля, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Орган по контролю качества произведений искусства в Кении запретил песню Takataka исполнителя Alvindo, выпущенную лейблом FastCash Music Group. Песня использует оскорбительную лексику в отношении женщин, передает BBC Swahili со ссылкой на заявление главы контролирующего органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Кения

Глава органа по контролю качества произведений искусства Эзекиль Мутуа сообщил, что «ответственные люди не могут одобрить подобную песню».

«В песне Takataka используются жестокие выражения, которые объективизируют женщин. Также песня призывает мужчин оскорблять женщин», — заявил Мутуа 16 апреля на пресс-конференции, прошедшей в офисе Органа по контролю за качеством произведений искусства в Кении.

Он добавил, что в последнее время многие совершают преступления в отношении своих партнёров, а такие песни лишь побуждают проявлять жестокость.

Начиная с 16 апреля, песню запрещено исполнять перед публикой, а также необходимо удалить из сети интернет.