Рыбинск, Ярославская область, 19 апреля, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Сотрудники исправительной колонии №12 в Рыбинске Ярославской области перехватили квадрокоптер, который нес 3 мобильных телефона для осужденных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФСИН по Ярославской области.

76.fsin.su Квадрокоптер

Информация о том, что в колонию попытаются передать запрещенные предметы, была получена в ходе оперативной работы. Оператор летательного аппарата сумел скрыться с места происшествия. Сейчас ведется его розыск.