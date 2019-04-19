Москва, 19 апреля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Состоялась жеребьёвка основного этапа чемпиона России по компьютерному спорту 2019. Матчи основного этапа пройдут в онлайн-формате с 20 апреля по 12 мая, сообщила корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мероприятия.

Пресс-служба Чемпионата россии по компьютерному спорту Чемпионат

Матчи проходят по двум дисциплинам: Dota 2, Clash Royale. Одновременно с ними пройдёт специальный турнир по Counter-Strike: Global Offensive. Попасть в основной этап команды могли в ходе открытых онлайн-отборочных и региональных соревнований. В них приняли участие более 20 тыс. человек со всей России.

Матчи группового этапа по всем дисциплинам начнутся 20 апреля 2019 года, в них сыграют команды групп A и B. По итогам группового этапа, четыре участника каждой группы, набравшие наибольшее количество очков в своей группе, выходят в стадию single elimination.

Всего из соревнований группового этапа в стадию single elimination выйдут 32 коллектива или участника (в зависимости от дисциплины): восемь групп по четыре команды в каждой. Матчи по Dota 2, Clash Royale и CS:GO будут идти одновременно друг с другом.

Финальный этап соревнований — LAN-финал, который пройдёт 8 и 9 июня в Москве. Его участниками станут четыре лучших команды в каждой дисциплине.

Напомним, что Чемпионат России по компьютерному спорту — киберспортивное мероприятие, проводимое Федерацией компьютерного спорта России. В чемпионате 2018 года приняли участие более 20 тыс. человек, а его финал состоялся с 25 по 27 мая на Yota Arena в Москве.

Победителем в дисциплине Dota 2 в прошлом году стала команда Slozhniy Memas, а чемпионом по Hearthstone — Егор «Grantz» Курипко. Также в рамках ЧР18 проходили соревнования по CS: GO, где победу одержала команда FLuffy Gangsters.