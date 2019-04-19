Москва, 19 апреля, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Данных для объективного анализа позиций новых врио глав регионов России перед предстоящими выборами в сентябре 2019 года недостаточно. ВЦИОМ, безусловно, авторитетная организация, однако многие эксперты относят ее к провластным. Тем не менее в целом (с поправкой на 5−8%), думаю, этим замерам можно доверять, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Владимир Сачков. Выбирайте достойных! 1957

«Обращу внимание на то, что по отношению ко всем врио есть параметр «электоральный потенциал», под которым понимается максимальный процент голосующих за него. Однако нижняя граница не указана. Неужели социологи не допускают падения рейтинга врио? Это, на мой взгляд, странно и некорректно. Здесь есть признак формирования общественного мнения.

Тот же ВЦИОМ дает 58% как приемлемый уровень доверия губернаторам. Отмечу, что несколько лет назад такой показатель был гораздо выше. И это, определенно, тенденция. Тенденция снижения уровня доверия власти очевидна», — подчеркнул эксперт.

Нужно понимать, что общественно-политические настроения жителей определяются, прежде всего, социально-экономическими параметрами. А такие факторы, как бедность, рост цен, недовольство в сфере ЖКХ и здравоохранения, наиболее злободневные и приоритетные для жителей.

Более того, по его мнению, эта проблематика конвертируется в скрытое недовольство, которое затем переходит либо в индифферентное отношение к властям, либо в протест. Напомню, что в 2018 году в трех регионах страны (Хакасия, Хабаровский край и Владимирская область) выборы прошли по-иному, отличному от сценария администрации президента России. Нынешняя ситуация также вызывает беспокойство в ряде регионов.

«Поэтому в плане проведения количественных замеров крайне важны поправочные коэффициенты и проверочные вопросы. На мой взгляд, отношение населения к властям вообще корректнее фиксировать по вопросам о социально-экономической повестке и общественным настроениям (социальный оптимизм или пессимизм). Даже в закрытых соцопросах многие боятся высказывать свою точку зрения и предпочитают социально одобряемые ответы», — отметил Михайличенко.

Важно понимать, что эффект нового руководителя актуализирует положительные ожидания и оценки. Если он спустя какое-то время (полгода, год или два) конвертируется в конкретные дела — рейтинг регионального руководителя растет, а если нет — падает. Пока видно, что у 2−4 врио (Забайкальский край, Башкирия, Калмыкия и, возможно, Мурманская область) приемлемые показатели, а у остальных назначенцев очевидные проблемы. Да и вышеозначенные политики не застрахованы от экстрафакторов и падения рейтинга.

«Все это требует активной избирательной кампании и эффективных управленческих решений. Без них индекс доверия властям будет снижаться. В этом контексте значение имеет и фактор отношения нынешних врио к своим предшественникам. Анализ «Института региональной экспертизы» показывает, что в большинстве регионов России выбрана модель преемничества, однако в тех регионах, где врио позволили себе критику в адрес предыдущего руководства, можно констатировать ошибки, которые ведут к снижению рейтинга власти в целом», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, на предстоящих 8 сентября выборах глав регионов наибольшей поддержкой избирателей может заручиться врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, а меньше всего голосов в процентном соотношении рискует получить врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин.

Читайте также: ВЦИОМ выяснил, как в регионах готовы голосовать на губернаторских выборах