Калуга, 19 апреля, 2019, 10:41 — ИА Регнум. На «Калужском турбинном заводе» продолжается реализация проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», стартовавшего в декабре 2018 года. Как сообщили 19 апреля корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, совместно с экспертами Федерального центра компетенций участники рабочей группы, в которую вошли ведущие специалисты завода, инженеры-конструкторы, мастера и технологи, провели на заводе картирование текущего состояния потока изготовления паровых турбин типа Р-12.

Arrko.ru На калужском турбинном заводе.

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В результате было выявлено более 100 зон, требующих доработки. Одна из таких зон — перемещение операторов в процессе сборки турбины. Как выяснилось, этот показатель превышает 8,9 км. Проблему будут решать с помощью моделирования 3D-проекта оптимального участка сборки в цехе энергетических турбин. Результаты, достигнутые на эталонном участке, будут транслироваться на другие производственные подразделения завода.

Добавим, что проект завершится в декабре 2021 года.

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ОАО «Калужский турбинный завод» — крупнейшее в России и на территории СНГ предприятие по разработке и производству паровых турбин, турбоприводов и блочных турбогенераторов малой и средней мощности для энергетических объектов различных отраслей промышленности.

Напомним, проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости», охватывающий период с сентября 2017 года по декабрь 2024 года, был утвержден президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 августа 2017 года. Ее главная цель заключается в реализации региональных программ повышения производительности труда до 5% ежегодно и поддержи занятости.