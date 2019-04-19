Ярославль, 19 апреля, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Правительство Москвы выделило Ярославской области 110 млн рублей для проектирования нового волейбольного комплекса. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

ВК «Ярославич» Волейбол

«Само строительство планируем вести в 2020—2022 годах. Ярославль претендует на статус одного из городов проведения Чемпионата мира по волейболу, поэтому городу нужна современная площадка. Основной игровой зал комплекса будет соответствовать всем требованиям Международной Федерации волейбола. Он сможет вместить до 6 тысяч зрителей», — написал Дмитрий Миронов.

В комплексе будет тренировочный зал и площадка для пляжного волейбола, бассейн, залы для групповых и командных занятий, зона SPA и детский клуб.

Правительство Москвы не в первый раз помогает Ярославской области. В 2017 году 600 млн рублей было выделено на благоустройство центра Ярославля.