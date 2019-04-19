Москва, 19 апреля, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Законопроект, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты НДФЛ при оказании им материальной помощи, внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Леонид Пастернак. Ночь накануне экзамена. 1895

«После детальной проработки вопроса мною разработан проект закона, который, в случае принятия, освободит студентов и аспирантов от уплаты налога с материальной помощи, не превышающей 4 тыс. рублей, которая выплачивается вузом или колледжем нуждающимся студентам», — сообщила Яровая.

На проблему налогообложения выплат матпомощи обратил внимание в Хабаровске председатель первичной студенческой профсоюзной организации Дальневосточного госуниверситета путей сообщения.

По данному вопросу в Госдуму обращался и Госсовет — Хасэм Республики Адыгея.